В центре Петербурга вечером 13 декабря водитель иномарки совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

На пересечении Литейного и Невского проспектов пожилой водитель сбил женщину, По свидетельствам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Однако подписчики паблика, рассмотрев фото с места ДТП, засомневались в том, что женщина действительно переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина не получила серьёзных повреждений. Водитель автомобиля остановился, вышел из машины и помог пострадавшей подняться.

Обстоятельства ДТП на пересечении Литейного и Невского уточняются.