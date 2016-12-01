ДТП с участием служебной машины, о котором сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" произошло днем 1 декабря в Невском районе города. Пользователи выложили фото, на котором видно, что авто врезалось в столб и повредила переднюю часть.

- Гаишник неудачно дрифтанул на Седова, - поделились фото очевидцы в 12:13.

Также, по словам свидетелей, пострадавших нет. Как отмечают автомобилисты, виновата погода.

Напомним, что в Петербурге с начала этой недели опять идут снегопады. Накануне МЧС предупреждало о понижении температуры и образовании наледи на дорогах. Днём 1 декабря в Петербурге и области осадки в виде снега.