Утром 29 ноября жители Весёлого Посёлка вновь испытали неудобства при подходе к станции метро "Улица Дыбенко". Значительный участок тротуара перед наземным вестибюлем был обнесен красным ограждением, рядом стояли две аварийные машины, из ямы валил пар.

- Парит у метро "Улица Дыбенко", - рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 09.57 во вторник. - Службы на месте.

Как рассказали Metro в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", на данном участке проводятся плановые работы, которые не отразились на подачу тепла в дома жителей близлежащих улиц Невского района Петербурга.

- Бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполняет очистку камеры с последующим проветриванием, - рассказал пресс-секретарь "Теплосети". - Это и стало причиной парения из люка. Выхода воды на поверхность нет. Подача ГВС и отопления абонентам осуществляется в штатном режиме.