В Калининском районе Петербурга днём 8 ноября женщина-пешеход попала под снегоуборочную машину. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" во вторник в 13.43 и выложили фото с места происшествия.

- На перекрёстке Гражданского и Просвещения женщина попала под снегоуборочную машину, - рассказывают свидетели. - Жива. Скорая и полиция на месте. Реанимация уехала.

Сотрудники МЧС привлекались для оказания технической помощи. Как отмечают очевидцы, крови на месте ДТП не было.

Позднее в отделе пропаганды и информации УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что под снегоуборочную машину, которая двигалась задним ходом, попала пожилая женщина 77 лет. Пенсионерка переходила улицу на запрещающий сигнал светофора. Женщина получила тяжёлые травмы.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.