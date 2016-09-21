Пожар в Калининском районе Петербурга, унесший жизнь женщины, произошёл 21 сентября. Сообщение о возгорании поступило в 11.46. Спасатели выезжали по адресу: ул.Руставели, д.6.

- В 2-х комнатной квартире выгорели комната 17 кв.метров и коридор 6 кв.метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. - В 12:06 пожар ликвидирован.

Как сообщили очевидцы в соцсети, из горящей квартиры спасли мужчину. Женщина погибла.

- На улице Руставели, 6 потушили страшный пожар, - сообщают очевидцы в среду. - Мужчина выжил, а женщину, к сожалению, не спасли. Пожарные и скорые пока здесь. Но пожарка ехала долго, минут 10-15.

Пожар на Руставели ликвидировали 3 единицы техники от МЧС и 12 человек личного состава.