Зимние морозы в ноябре сковали льдом Неву. При этом официально навигация должна завершиться в этом сезоне 30 ноября. Однако ударившие морозы и снегопады в начале месяца заставили горожан ощутить приход полноценной зимы.

Вечером 11 ноября "заложниками" заморозков оказались два буксира. Фото в Сети поделился участник паблика "ДТП и ЧП / Петербург" и рассказал подробности.

- Сегодня, выходя из-под Дворцового моста, два буксира оказались в ледяном плену, - пишет в соцсети Александр. - Суда "Минск" и "Александр Фетюлин" около часа отчаянно боролись с замерзающей Невой, помогая друг другу. С помощью браги (канат), десятков литров сожженной солярки и слаженной работы команд, суда всё-таких выбрались без посторонней помощи и продолжили путь.