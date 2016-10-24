"Мисс Бум-Бум-2015", бразильская фотомодель Сюзи Кортес снялась в откровенной фотосессии в форме сборной России по футболу.

Как сообщает британский таблоид The Sun, российские футбольные функционеры якобы попросили звезду Playboy стать промоутером официального талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки.

На страничке Сюзи в Instagram выложены фотографии, на которых бразильянка позирует в форме сборной России по футболу. "Встречайте волка Забиваку!" – пишет модель к одному из постов.

К этому комментарию уже появились русскоязычные отклики. "М-м-м, вот бы заменить нашу сборную на таких игроков, как вы!" – пишет Asterixzm. "Согласен, было бы зрелище получше!" – отвечает ему Afanasevv.

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– Не могу подтвердить этого ни опровергнуть, я достаточно далёк от этих проблем, – рассказал Metro бывший глава РФС Вячеслав Колосков. – А вообще, нам продвигать чемпионат мира не надо, он и так уже раскручен, выбран талисман, началась продажа билетов, постоянно в прессе идёт информация о строительстве стадионов. Мне кажется, что подобного рода действия если и могут носить какой-то характер, то неофициальный.

Как сообщало ранее Metro, голосование за талисман ЧМ по футболу-2018 закончилось и официальным символом предстоящего чемпионата был выбран Волк Забивака. Ему удалось обогнать своих ближайших конкурентов Кота и Тигра. Он набрал 52,8% голосов, в то время как Кот 20.4%, а Тигр 26,8%. Результаты голосования за талисман ЧМ-2018 были объявлены в телешоу "Вечерний Ургант".