Голосование за талисман ЧМ по футболу-2018 закончилось и официальным символом предстоящего чемпионата был выбран Волк Забивака. Ему удалось обогнать своих ближайших конкурентов Кота и Тигра. Он набрал 52,8 процента голосов, в то время как Кот 20.4%, а Тигр 26,8%. Результаты голосования за талисман ЧМ-2018 были объявлены в телешоу "Вечерний Ургант".

Отметим, что символы ЧМ по футболу-2018 выбирали в течение длительного времени. Создателями образов грядущего состязания стали студенты художественных вузов. Именно они представили своих питомцев на суд людей. Первый этап голосования за талисман ЧМ по футболу-2018 завершился 11 февраля. Помимо Кота, Тигра и Волка, в нём также участвовали Богатырь, Дальневосточный леопард, Жар-птица, Инопланетянин, Космонавт, Медведь и Робот. А уже 23 сентября 2016 года люди могли проголосовать на сайте ФИФА за одного из трёх финалистов.

Как заявил вице-премьер Виталий Мутко, он сам голосовал за Волка, а имя талисману ЧМ по футболу-2018 было выбрано в ходе коллективного обсуждения, сообщает "Чемпионат.com".

"Лично я голосовал за Волка. Почему? До переезда в Москву у нас была немецкая овчарка. Волк близок к этой породе... Забивака — хорошее имя, которое очень легко переводится, и у нас есть возможность его запатентовать", — заявил он.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу состоится в 2018 году с 14 июня по 15 июля. Проходить состязание будет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.