За театральную премию "Золотая маска" будут бороться более 200 претендентов из 25 городов. Шесть городов впервые принимают участие в фестивале. Всего в лонг-лист вошло 213 кандидатов на награду. На фестивале покажут 74 спектакля, передаёт РИА Новости.

Лауреатов премий «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России» объявят 12 декабря. В этот же день планируется утвердить и объявить составы жюри «Золотой маски».

«Больше всего номинаций у Большого театра. Шесть спектаклей – три оперы и три балета, 22 – частные номинации», – сообщила директор фестиваля Мария Ревякина.

Рекордом стало число кандидатов на режиссерскую премию, на приз выдвинуто 28 человек. Среди них - Лев Додин, Андрий Жолдак, Владимир Панков и другие, передаёт ТАСС.

Номинантами премии в категории "Опера/спектакль" стали "Доктор Гааз" Геликон-оперы, "Катерина Измайлова" Большого театра, "Леди Макбет Мценского уезда" самарского театра оперы и балета. Также жюри включило в номинацию "Орлеанскую деву" Башкирского театра и балета, "Осуждение Фауста", которую поставили и ГАБТ, и астраханский театр оперы и балета. Кроме того, в списке оказался "Симон Бокканегра" Мариинского театра и некоторые другие постановки.

За звание лучшей режиссерской работы в опере будут бороться Римас Туминас, Денис Азаров, Константин Балакин, Ричард Джонс, Александр Титель и другие.

В номинации "Балет/спектакль" эксперты отметили постановки Большого театра ("Вариации на тему Франка Бриджа", "Совсем недолго вместе", " Ундина"), Театра оперы и балета Екатеринбурга ("Ромео и Джульетта"), Мариинского театра ("Скрипичный концерт 2"), передаёт Интерфакс.

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