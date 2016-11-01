За театральную премию "Золотая маска" будут бороться более 200 претендентов из 25 городов. Шесть городов впервые принимают участие в фестивале. Всего в лонг-лист вошло 213 кандидатов на награду. На фестивале покажут 74 спектакля, передаёт РИА Новости.
Лауреатов премий «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России» объявят 12 декабря. В этот же день планируется утвердить и объявить составы жюри «Золотой маски».
«Больше всего номинаций у Большого театра. Шесть спектаклей – три оперы и три балета, 22 – частные номинации», – сообщила директор фестиваля Мария Ревякина.
Рекордом стало число кандидатов на режиссерскую премию, на приз выдвинуто 28 человек. Среди них - Лев Додин, Андрий Жолдак, Владимир Панков и другие, передаёт ТАСС.
Номинантами премии в категории "Опера/спектакль" стали "Доктор Гааз" Геликон-оперы, "Катерина Измайлова" Большого театра, "Леди Макбет Мценского уезда" самарского театра оперы и балета. Также жюри включило в номинацию "Орлеанскую деву" Башкирского театра и балета, "Осуждение Фауста", которую поставили и ГАБТ, и астраханский театр оперы и балета. Кроме того, в списке оказался "Симон Бокканегра" Мариинского театра и некоторые другие постановки.
За звание лучшей режиссерской работы в опере будут бороться Римас Туминас, Денис Азаров, Константин Балакин, Ричард Джонс, Александр Титель и другие.
В номинации "Балет/спектакль" эксперты отметили постановки Большого театра ("Вариации на тему Франка Бриджа", "Совсем недолго вместе", " Ундина"), Театра оперы и балета Екатеринбурга ("Ромео и Джульетта"), Мариинского театра ("Скрипичный концерт 2"), передаёт Интерфакс.
Справка
- Фестиваль «Золотая маска» будет проходить в Москве с февраля по апрель 2017 года.
- Церемония вручения состоится 19 апреля.
- "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.
- Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.