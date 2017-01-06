Все "политические" послы США должны покинуть свои посты до инаугурации нового президента страны Дональда Трампа, которая состоится 20 января, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских дипломатов. Данный указ уже издала и разослала переходная команда нового главы Белого дома.

Так называемые "политические" послы – это представители США, которые были назначены на свои должности благодаря тесным связям с уходящим президентом Бараком Обамой. В список таких людей попали, например, послы в Коста-Рике, Чехии, Новой Зеландии, в штаб-квартире ООН. В целом это довольно стандартная практика, так как свои места сохраняют лишь профессиональные дипломаты, а "политические" послы уходят вместе с покидающим Овальный кабинет президентом.

Примечательным тут является срочность замены команды, так как никогда раньше людей не отзывали в столь короткие сроки. Довольно часто им дают лишнее время, чтобы, например, их дети могли окончить учебный год в стране проживания.