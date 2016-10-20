Подопечный фонда «Подсолнух», двухлетний малыш Ахиллес из Ставропольского края, как и все дети, любит играть и смотреть мультики, но больше всего ему нравится общаться с другими детьми.
– Он очень компанейский, – рассказывает его мама Яна, – любит общаться, гулять.
Но ни на улицу, ни в садик мальчику ходить нельзя. Врачи поставили диагноз: «первичный иммунодефицит и хроническая гранулематозная болезнь».
– Есть только один способ его вылечить – трансплантация костного мозга. Мы уже подали документы, но до операции надо ещё дожить, прождать её можно очень долго. А любая инфекция для сына может стать последней... – на этих словах голос молодой мамы вздрагивает, она замолкает.
Сейчас Ахиллесу жизненно необходимы по крайней мере три упаковки лекарства «Вифенд» общей стоимостью 58 500 рублей. Их хватит на месяц. Дело в том, что лекарство полагается ребёнку бесплатно по инвалидности, но пока местный Минздрав занимается оформлением соответствующих документов и ждёт поставок препарата, прерывать лечение мальчика нельзя ни в коем случае.
Помочь Ахиллесу выжить и получить шанс на выздоровление может каждый из нас. Что для этого нужно:
- Отправить смс-сообщение «МЕТРО» на номер 3434. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Не забудьте, пожалуйста, подтвердить оплату после ответного сообщения.
- Если этот способ вам не подходит или нужна дополнительная информация, заходите на сайт фонда «Подсолнух» fondpodsolnuh.ru или звоните по телефону +7 (495) 767-73-38.