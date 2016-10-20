Новые электронные проездные «Подорожник», оформленные к юбилею петербургского троллейбуса, поступили в продажу в Петербурге 20 октября 2016 года. Купить их можно в кассах метрополитена на станциях в центре города. Тираж билетов лимитирован - всего 5 тысяч штук.

- Функциональные возможности этого «Подорожника» те же, что и у обычной карты - на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах фиксированной суммы, - рассказали Metro в пресс-службе Горэлектротранса, - Стоимость всех электронных карт "Подорожник" одинакова, независимо от изображения на нём - 60 рублей за носитель. И при приобретении любого "Подорожника" необходимо на него записать либо денежный ресурс в размере не менее 30 рублей (одна поездка), либо проездной билет длительного пользования. Просто пустую карту купить невозможно.

Добавим, что лимитированные партии "Подорожников" обычно расходятся в течение дня и к вечеру, возможно, будут распроданы.

На лицевой стороне коллекционного "Подорожника" изображён стилизованный троллейбус на фоне силуэтов петербургских символов (Медный всадник, Исаакиевский и Петропавловский соборы) и число «80».

Напомним, петербургский троллейбус в эти дни празднует свой юбилей. Вот уже 80 лет колесят по улицам города эти «безрельсовые трамваи», как поначалу называли новый вид транспорта горожане.

Основные мероприятия к юбилейной дате – выставка ретро-техники и парад троллейбусов – пройдут 23 октября.