«Наконец-то мы рады объявить о том, что 24 декабря в 18.00 состоится наша традиционная новогодняя вечеринка. Тема данного года: «Карнавал от Брейгеля до Фабра», – такое сообщение появилось в официальном сообществе Молодёжного центра Государственного Эрмитажа в социальной сети «ВКонтакте».

Праздник состоится в здании Главного штаба, гостям обещают насыщенную программу: петушиные бои, соревнования по поеданию еды на скорость, дефиле костюмов и выборы короля и королевы вечера.

Чтобы попасть на мероприятие, кроме предварительной регистрации через Интернет необходимо соблюсти дресс-код. Вдохновение предлагают искать, конечно же, в произведениях искусства. В анонсе карнавала есть имена Босха, Брейгеля и Яна Фабра.

Последний известен петербуржцам благодаря скандальной выставке «Рыцарь отчаяния – воин красоты», которая сейчас проходит в Государственном Эрмитаже.



Она вызвала возмущение горожан из-за провокационности: среди работ Фабра в Эрмитаже можно увидеть картины из панцирей жуков и чучела домашних животных. Выставкой были недовольны православные активисты и депутат Виталий Милонов.