Стало известно, как украсят Петербург к зимним праздникам в этом году. Как рассказал Metro глава Городского центра размещения рекламы Григорий Путинцев, новый декор будет по стилю похож на гирлянды, которыми украсили Невский проспект к приходу 2016 года.

– Мы нашли особенный приём: совместили русские национальные узоры с узорами решётки Летнего сада, – рассказывает Путинцев.

По его словам, удачей прошлогоднего декора было применение светодиодов тёплых оттенков.

– Мы поняли, что это было верное решение, – продолжает Григорий Путинцев, – будем внедрять тёплые цвета.

Но главным сюрпризом для горожан станет ещё одно нововведение этого года: тематические ёлки.

Так, возле дерева, которое установят у Цирка Чинизелли, появятся четырёхметровые фигуры тигра и льва. Их сделают из особого пластика, который будет подсвечен.

На площади Восстания появится ёлка-Щелкунчик.

– Фигура Щелкунчика будет интегрирована в новогоднее дерево, – объясняет глава ГЦРР.

Несмотря на заявленные новинки, сумма, которую выделили городу на украшение, совсем небольшая, всего 86 млн рублей. В прошлом году на это выделили 153 млн. В Смольном говорят, что экономят буквально на всём. Например, на Дворцовой установят прошлогоднюю ёлку.