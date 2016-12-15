Эротический календарь 2017 года с обнажёнными сотрудницами Набережночелнинского кранового завода совсем скоро увидит свет. В Сети уже можно увидеть обложку – календарь на январь 2017 года, а также видео со съёмок.

Предприятие приготовило юбилейный, десятый, корпоративный эротический календарь на 2017 год. Впервые сотрудницы завода обнажились в 2007 году. На страницах календаря можно увидеть руководительниц отделов, охранниц и других работниц НЧКЗ.

Каждый год эротический календарь имеет свою тему. Так, в 2016 году на фото были обыграны различные праздники: День компьютерщика, День медсестры, День рождения русской водки и другие. Фото прошлогоднего эротического календаря НЧКЗ можно посмотреть вверху.

Как рассказал Metro фотограф Игорь Попов, эротический календарь-2017 будет отличаться большей консервативностью, чем в прошлом году.

- Я снимаю корпоративный календарь для НЧКЗ четвертый год подряд. Работать очень интересно, так как руководство завода очень креативно мыслит, - отметил он. – Самой запоминающейся была прошлогодняя съёмка. Волю креативу дали по полной программе. А в этом году я даже сам участвовал в роли модели.

Как правило, заявил фотограф, работа над календарём длится по 7-8 месяцев. Эротический календарь 2017 года не стал исключением.

- Съёмки проходят весело. Сама съёмка обычно длится минут 15, а вот подготовка к съёмке каждого сюжета зачастую 3-4 часа, - рассказал Игорь Попов.

Эротический календарь на 2017 год крановый завод опубликует на своем сайте. Там же можно увидеть календари прошлых лет.