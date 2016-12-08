Пара друзей из Нидерландов решили сделать немного для окружающей среды… и искусства. Ральф Грёнхейде и Сьерд Шеффер устроили на пляже охоту за мусором, из которого создают произведения искусства. В их коллекции инсталляций банки из-под колы на пьедестале и свисающие с абажуров мячи.

Почему вы решили создать эту организацию "Охотников за мусором"?

— После нескольких лет наблюдения за наполненными мусором туристов пляжами я понял, что в этом году мы можем изменить ситуацию. Мы начали летнее испытание по сбору мусора и ежедневно в течение 3 месяцев исследовали пляж Схевенингена протяжённостью в 5,2 километра. Мы попросили о помощи, и очень много людей откликнулись.

В чем основная цель проекта?

— Цель в том, чтобы сделать наш дом, нашу планету чистой как можно быстрее, но в это же время отлично повеселиться. Чтобы достичь этой утопической цели, мы должны вдохновить на это как можно больше людей в максимально краткие сроки. Пришло время человечеству открыть глаза на проблему, которая затрагивает всех нас.

Как вы делаете произведения искусства из мусора?

— Вместо того, чтобы выбрасывать мусор, можно сделать из него отличные инсталляции. Давайте попробуем быть креативными с чем-то ненужным. Очень круто наблюдать за тем, как креативный человеческий разум может создавать произведения искусства буквально из ничего.

Какой из арт-объектов в музее для вас любимый?

— Макет карты нашего мира, так как он отражает все проблемы, которые в нём есть. Суша на нём состоит из сигаретных окурков. Фильтры сигарет сделаны из ацетата целлюлозы, пластика, который можно раздробить на мелкие кусочки, но при этом он не распадается биологически и не исчезает со временем.