Ранним утром 6 января спасателям поступило сообщение от прохожих о том, что они заметили человека на льду Невы около Благовещенского моста со стороны Васильевского острова. Очевидцы сделали фото с набережной Лейтенанта Шмидта и поделились кадрами в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 8 утра в пятницу.

- Кого-то МЧС выловило из реки Нева на спуске около моста, - рассказали очевидцы.

Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе МЧС, женщина была не в воде, а на льду, жива, в состоянии алкогольного опьянения. Её передали врачам скорой помощи.