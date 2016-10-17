В социальных сетях появилось сообщение о том, что неизвестный мужчина раскидывает конверты с деньгами по Магнитогорску.

Отмечается, что с прошлой пятницы горожане стали находить конверты с 50,100, 500, 1000 и 5000 рублями, а также письма с купюрами номиналом в 1,2,5,10,50 и 100 долларов.

Некоторым СМИ удалось связаться с неизвестным филантропом. Он представился топ-менеджером крупного предприятия и рассказал, зачем начал раскидываться деньгами.

– ...помочь людям испытать приятные эмоции, – приводит слова незнакомца издание "Верстов.Инфо".

По его словам, на акцию планируется "потратить" 50 миллионов рублей. Конверты будут появляться в городе вплоть до Нового года.

– Всего изготовлено 300 тысяч конвертов. То есть должно хватить практически каждому взрослому жителю города. Правда, не в каждом конверте есть деньги. Денег хватило только на 236 тысяч конвертов. Остальные 64 тысячи конвертов — пустые, — подытожил мужчина.

Сразу же после новости о магнитогорском миллионере, раскидывающемся деньгами, появились сообщения от счастливчиков, нашедших заветные конверты. А чуть позже и комментарии о том, что подобная акция – всего лишь вирусная реклама одного из сотовых операторов, а конверты, которых на самом деле нет, всего лишь пиар-ход.

Официальной версии того, кто же всё-таки раскидывает деньги по Магнитогорску, и происходит ли это на самом деле, пока нет. Metro следит за развитием событий.