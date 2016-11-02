В ночь на 2 ноября в Металлострое неизвестный мужчина облил краской граффити с портретом ополченца ДНР Арсена Павлова, более известного как Моторола.

Информация об инциденте с портретом Моторолы появилась в паблике «Вечерний Металлострой».

Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения. На видео видно, как некий мужчина бросает в стену, на которой было размещено граффити, емкости с краской и распыляет баллончики. В результате инцидента оказался облит краской не только портрет Моторолы, но и стоящий рядом автомобиль.

На видео также видно, что мужчина сфотографировал результат своих действий.

Активисты уже начали поиски злоумышленника.

Как сообщается в паблике «Вечерний Металлострой», облитое краской граффити с портретом Моторолы сегодня будет исправлено.

Напомним, что портрет Моторолы появился в Металлострое вскоре после гибели ополченца.

Арсен Павлов, он же Моторола, погиб в результате взрыва в лифте собственного дома в Донецке в октябре 2016 года. Вместе с Моторолой погиб и его охранник.

Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид, а само устройство закрепили на тросе лифта. Оно было приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.