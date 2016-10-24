Портрет Моторолы (Арсена Павлова) в каске и с рацией в руке появился в Колпинском районе Петербурга, а точнее - в поселке Металлострой, на улице Садовой.

Граффити нарисовали активисты на стене трансформаторной подстанции, имена свои они в СМИ не афишируют. Известные уличные художники проекта HoodGraff причастность к граффити отрицают.

Цветы и лампадки у граффити Моторолы появились еще когда работа над портром была не завершена. Местные жители стали приносить к портрету красные гвоздики и свечи в лампадках.

Горожане по разному оценили появление столь необычного граффити в Петербурге. Некоторые одобряют работу художников, другие возмущаются.

Напомним, Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, был взорван в лифте собственного дома поздно вечером 16 октября. Вместе с Моторолой погиб и его охранник. Похороны прошли в Донецке. У Моторолы осталась жена и двое детей.