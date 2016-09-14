В подъезде дома в центре Москвы неизвестный с ножом изнасиловал 17-летнюю учащуюся колледжа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл во вторник днем.

"В центре Москвы 17-летняя девушка, учащаяся одного из колледжей, встретилась с мужчиной, с которым незадолго до этого она познакомилась в Интернете. Под выдуманным предлогом он позвал её в подъезд дома на 2-м Крестовском переулке, где на 16 этаже, угрожая ножом, совершил в отношении неё противоправные действия сексуального характера", — рассказал источник.

По данному факту столичные следователи проводят проверку.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила данный инцидент, добавив, что в настоящее время следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Потерпевшая рассказала, что ранее познакомилась с указанным мужчиной в социальных сетях при поиске работы, добавила Иванова.