Не все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей вместе с пенсией. Некоторые получат её только после новогодних праздников. Об этом заявил на расширенном заседании правления ПФР глава Фонда Антон Дроздов.

Это произойдёт из-за нехватки денежных средств.

– У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но к сожалению в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства, – приводит слова Дроздова ТАСС.

При этом он призвал закончить выплаты всем пенсионерам до 28 января 2017 года, а также провести работу с гражданами и с "Почтой России".

– Коллеги, людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу и взаимодействуйте, пожалуйста, с "Почтой России", чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и так далее. У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения, – добавил глава пенсионного фонда.

Напомним, что ранее в правительстве РФ заявили о замене следующей индексации пенсий единовременной выплатой, которая составит 5 тысяч рублей.