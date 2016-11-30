Международная группа учёных под руководством специалистов из Сиднейского университета выяснила, какие виды спорта продлевают жизнь. Их исследования опубликовало издание British Journal of Sports Medicine.

Физиологи проанализировали данные 11-ти исследований, проведённых с 1994 по 2006 год, и пришли к выводу, что люди, занимающиеся плаванием, аэробикой и теннисом, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем те, кто предпочитает другие виды спорта.

Так, у тех, кто занимается теннисом, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 56% по сравнению с теми, кто предпочитает бег или футбол. А аэробика и плавание уменьшают риски на 36% и 41% соотвественно.

Отмечается, что исследованиях приняли участие более 80 тысяч человек, средний возраст которых составил 52 года.