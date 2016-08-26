Жеребьевка прошла в пятницу, 26 августа, в Монако. По её итогам «Зенит» попал в группу D.
Там соперниками сине-бело-голубых станут «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Маккаби» (Израиль) и «Дандолк» (Ирландия).
Отметим, что “Зенит” во время жеребьевки был “посеян” в первой корзине.
В групповую стадию Лиги Европы петербургский клуб попал напрямую в качестве обладателя Кубка России.
В жеребьевке сегодня принимал участие ещё один российский клуб – «Краснодар».
Он сыграет с "Шальке " (Германия), "Ред Буллом" (Австрия) и "Ниццей" (Франция) в группе I.
Первые матчи ЛЕ в группах пройдут 15 сентября. Финал сезона 2016/17 состоится 24 мая 2017 года в шведском городе Сольна.
Составы всех групп:
Группа А: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Фейеноорд" (Голландия), "Заря" (Украина);
Группа B: "Олимпиакос" (Греция), АПОЭЛ (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан);
Группа С: "Андерлехт" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Майнц" (Германия), "Габала" (Азербайджан);
Группа D: "Зенит" (Россия), АЗ (Голландия), "Маккаби" ТА (Израиль), "Дандолк" (Ирландия);
Группа E: "Виктория" (Чехия), "Рома" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Астра" (Румыния);
Группа F: "Атлетик" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Вена), "Сассуоло" (Италия);
Группа G: "Аякс" (Голландия), "Льеж" (Бельгия), "Сельта" (Испания), "Панатинаикос" (Греция);
Группа H: "Шахтер" (Украина), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Коньяспор" (Турция);
Группа I: "Шальке" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Краснодар" (Россия), "Ницца" (Франция);
Группа J: "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция), "Слован" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан);
Группа K: "Интер" (Италия), "Спарта" (Чехия), "Саутгемптон" (Англия), "Хапоэл" БШ (Израиль);
Группа L: "Вильярреал" (Испания), "Стяуа" (Румыния), "Цюрих" (Швейцария), "Османлыспор" (Турция).