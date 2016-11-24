Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний опубликовал журнал Forbes. На первом месте рейтинга, который составляется уже в пятый раз, вновь оказался глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он заработал за год 17,7 млн долларов.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин занимает вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России при оценке вознаграждения $13 млн. В прошлом году они получили, по данным Forbes, $27 млн и $17,5 млн соответственно.

На третьем месте рейтинга - руководитель Сбербанка Герман Греф (11 миллионов).

Тем не менее, по оценкам экспертов, в общей массе топ-менеджеры заработали за год в полтора раз меньше, чем в прошлом году.

Рейтинг покинули бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, экс-руководитель «Русгидро» Евгений Дод, бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.

Новенькими в рейтинге стали СЕО компании Vimpelcom Жан-Ив Шарлье, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, президент «Транснефти» Николай Токарев и СЕО X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

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