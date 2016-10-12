13-летняя амурская тигрица Анна Савельевна родила восьмого детёныша. Полосатого малыша зафиксировала фотоловушка Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.

– Я не знаю других случаев, когда тигрица в таком возрасте рожает в естественных условиях, – радостным голосом говорит Metro замдиректора по научной работе заповедника Светлана Сутырина. – Надеемся, у мамы хватит сил вырастить тигрёнка! Самое сложное для него теперь – пережить зиму.

В заповеднике предполагают, что малышу около четырёх месяцев. Пол тигрёнка можно будет определить ближе к весне – по размеру следов.

– Пока видно, что тигрёнок любопытный, резво двигается и вообще прекрасно себя чувствует, – говорит Светлана. – Мама тоже в хорошей форме – не худая, а это значит, что она сама добывает пищу и себе, и малышу. Что касается папы тигрёнка, то мы этого самца знаем с 2011 года.

Тигрица Анна Савельевна уже приносила три выводка, при этом на территории заповедника остались три её дочери – остальные разбрелись кто куда.

– В 2009-2010 годах численность тигров заповедника резко сократилась из-за вспышки инфекционного заболевания, – рассказывает дальше Светлана. – Очень немного тигров выжило, и Анна Савельевна вошла в их число. Сейчас она основной наш тигр-производитель.

Старейшую тигрицу заповедника назвали в честь Анны Савельевны Алексахиной – жительницы посёлка Мамонтовка Московской области, родившей и воспитавшей 12 детей. Она первой в СССР удостоилась почётного звания "Мать-героиня" – в 1944 году.

– Такое имя ей дали студенты из стройотряда "Тигр", – улыбается Светлана.

Благодаря Анне Савельевне в заповеднике удалось выяснить, как именно тигрицы выпускают своих детей во взрослую жизнь:

– Для нас была загадка, как именно уходят от матери тигрята. Благодаря фотоловушкам мы увидели, как однажды Анна Савельевна ушла со своего участка и отвела выводок к своей старшей дочери. Обратно же она вернулась одна. Такое ощущение, что тигрица показала детям выход из дома. Для меня это было удивительно и интересно.

Любопытно, что опекуном средней дочки Анны Савельевны стал знаменитый боксёр Флойд Мейвейзер. Он выделяет деньги на её охрану, кроме того, сотрудники заповедника отправляют американцу всю свежую информацию о подопечной. Благодаря опекунству Мейвейзер получил право дать тигрице имя и назвал её Принцессой.