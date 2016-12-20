По делу пенсионера, которого завезли по ошибке в соседний поселок, а наутро нашли мертвым, названа предварительная версия причины гибели. Смерть наступила от острого инфаркта миокарда. К таким выводам пришел судебный медицинский эксперт.

По данному случаю возбуждено уголовное дело. Как сообщает следственный комитет по Ленобласти, сейчас проводится необходимая работа.

- Допрашиваются свидетели и очевидцы, а также водитель такси и сотрудники диспетчерской службы, изымается документация, имеющая значение для следствия. Кроме этого в ходе предварительного следствия будут подробно исследованы все обстоятельства смерти потерпевшего, в том числе дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) диспетчерской службы и водителя такси, - пояснили в следственном комитете Ленобласти.

Напомним, утром 16 декабря в поселке Райкузи возле одного из домов на улице Заречной было обнаружено тело пожилого мужчины. Как выяснилось, пенсионер погиб в поселке, куда его по ошибке завез таксист. Историю в подробностях узнало Metro.

Близкая подруга семьи погибшего рассказала о случившемся на страничке в соцсетях.

- У моей подруги Наташи Кёсеги большое горе. Служба такси завезла её больного 77-летнего отца по неверному адресу. Была ошибка навигатора. И хотя Наташин папа говорил водителю, что «посёлок не тот», его высадили в ночи и уехали», – это сообщение, которое оставила на своей странице в соцсети петербурженка Надежда, облетело Интернет в считанные часы.

История закончилась печально: пенсионера нашли мёртвым недалеко от места высадки.

15 декабря Лев Гридюшко поехал в поликлинику вместе с дочерью Натальей. Оттуда она вызвала ему такси до Заречной улицы в посёлке Иннолово, деньги заплатила сразу. Там Льва Иосифовича ждала жена. Уже после трагедии выяснилось, что такси, как и требовалось, довезло мужчину до Заречной улицы, но из-за сбоя в картах навигатора водитель уехал в соседнюю деревню Райкузи, на улицу с таким же названием.

– Когда выяснилось, что папа не приехал, я стала звонить диспетчерам такси, ведь мобильного телефона у него не было, – рассказала Metro дочь погибшего Наталья Кёсеги. По словам женщины, она набирала номер много раз, но помощи так и не дождалась.

– Мне отвечали: «Справок не даём. До свидания!», даже не давали всё объяснить, – говорит Наталья. – Тогда я обратилась в полицию, но и полицейским диспетчеры ничего не сказали.

Объявить машину в розыск полиция тоже не могла.

– В СМС, которое прислали после вызова такси, не было полного номера машины, только цифры, – продолжает Наталья.

Только на следующее утро после того, как 77-летний мужчина не вернулся домой, стало возможным отправить факс владельцу службы такси Заринову Марату Рашидовичу. По телефону с ним не соединяли даже полицию.

Вечером того же дня водитель такси связался с полицией и показал, куда отвёз пенсионера. Льва Гридюшко нашли мёртвым.

– Местные видели, как папа ходил вокруг дома, но не подошли к нему, – рассказывает Наталья Кёсеги. – Сам он вряд ли бы попросил кого-то о помощи, а может, убедил себя, что ошибся он, а не таксист.

В компании Metro пообещали прокомментировать ситуацию и поведение диспетчеров, но на момент сдачи номера подробного ответа мы так и не получили.

– В СМИ разошлась версия соцсетей, – отметил представитель службы такси.

– Я намерена обращаться в суд. Насколько я понимаю, это будет непросто, ведь у компании есть юристы, – говорит Наталья Кёсеги.