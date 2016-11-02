В Петербурге 1 ноября прошел финал конкурса красоты "Миссис Петербург-2016". Metro уже рассказывало, что участие в нем принимали 42 красавицы в возрасте от 20 до 47-ми лет.

Жюри определило среди них самых очаровательных, талантливых и неотразимых. Корону "Миссис Санкт-Петербург" получила 33-летняя Елена Пестрикова. Она окончила экономический факультет СПбГУ с красным дипломом и работает начальником отдела коммерческой недвижимости в одной из крупных строительных компаний города. У Елены есть 4-летний сын.

"Вице-Миссис" стала 30-летняя жгучая брюнетка Мила Болиева. Она называет себя счастливой мамой двух мальчишек 9 и 4 лет. У Людмилы высшее юридическое образование.

"Вторая Вице-миссис" - Анна Кисиль. Ей 34 года. Она воспитывает двухлетнего сына Мирослава. Анна - офицер запаса вооруженных сил.

"Миссис Ленинградская область" - Наталья Сковородникова. Ей 30 лет, есть годовалая доченька.

"Вице-миссис Ленобласть" - Лариса Шурыкина. Ей 29 лет. Лариса - уникальная участница. Она пришла на кастинг конкурса, будучи на последних сроках беременности. Сейчас ее малышу Димочке всего 2 месяца, старшему сыну - полтора года. Лариса успела привести себя в форму в рекордные сроки и заслуженно получила награду.

"Миссис Северо- запад" - Юлия Андреева. Ей 33 года, воспитывает дочь Ариану.

"Миссис БАЛТИЯ" - Нелли Сенченко. Нелли 32 года, она замужем, деткам - 7 и 3 года.

Добавим, впервые в рамках конкурса "Миссис Петербург-2016" прошло дефиле в купальниках. Оценили его не только члены жюри, но и зрители и сами участницы.