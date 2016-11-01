Модель и мама пятерых деток Наталья Водянова приехала в Нижний Новгород (город её детства) по делам программы благотворительного фонда "Обнаженные сердца". А после решила навестить свою бабушку Ларису Гавриловну. В гости к ней модель привела и подруг — продюсера Яну Рудковскую, дизайнера Ульяну Сергеенко и модель Наталью Якимчик.

Совместное фото вскорости появилось в Instagram Водяновой. Там она написала: "В Нижнем мы заодно заехали к Бабуничке, чтобы показать как она теперь вдохновляет дизайнеров по всему миру. Британский бренд обуви @malonesouliers выпустили капсульную коллекцию по мотивам её вышивки. Процент с продаж будет направлен на программы @nakedheartfoundation", — рассказала Наталья

Кстати, обуты звездные красавицы были как раз в обувь с мотивами вышивки Ларисы Гавриловны, которая вот-вот станет музой дизайнеров по всему миру.

Яна Рудковская тоже отметила встречу с бабушкой Натальи: "Необычайно трогательная встреча с чаем и яблочным вареньем, а также обсуждение того, что Бабушка (Лариса Гавриловна)-рукодельница вдохновляет дизайнеров по всему миру, Очень добрая, домашняя и трогательная фотография!"

(Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).