Известная актриса Настасья Самбурская призналась, что в настоящий момент находится в поиске спутника жизни. Во всяком случае, Самбурская написала об этом у себя на страничке в Instagram.

"Искать жениха нынче непросто. Притворилась скромняжкой, в фотошопе нос увеличила и сижу теперь на "Баду". Найди меня, если сможешь", – написала Настасья Самбурская.

К сообщению прикреплена фотография, на которой Самбурская томно смотрит в объектив камеры, а на голове у неё красуется корона.

Badoo – международная социальная сеть знакомств. Поддерживает множество языков и работает с пользователями всех стран мира.

Любопытно, что Настасья ещё и покрасила волосы – теперь она блондинка. "Пока ещё есть что стричь и красить, я не успокоюсь!" – написала она на своей страничке.

Настасья Самбурская больше всего известна по съёмкам в сериале "Универ".