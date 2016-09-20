На образовательном портале Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства Space Place появилась статья, в котором НАСА объясняет, что положение знаков зодиака давно изменилось. Согласно представленному материалу, система зодиакального круга из двенадцати секторов неверна и новый круг должен включать тринадцать созвездий.

"Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне", — рассказал астроном Парке Канкл.

Новым знаком в круге, по словам учёных, должен стать Змееносец (по названию одноименного созвездия). При этом отмечается, что ранее Змееносца выбросили из системы, так как в Вавилоне использовали календарь из двенадцати месяцев, которые основаны на фазах Луны. В итоге для удобства вавилонцам пришлось отказаться от тринадцатого зодиакального созвездия.

Metro показалось интересным утверждение НАСА о том, что положение знаков зодиака изменилось и мы спросили научного директора Московского планетария Фаину Рублеву о том, насколько все эти разговоры имеют под собой научную почву.

-Периодически возникают такие околоастрономические темы. Солнце действительно проходит через тринадцать зодиакальных созвездий в течение года, об этом известно давно. Так почему же тогда все говорят о двенадцати, а не о тринадцати знаках зодиака? Причина указана в самой статье: потому что двенадцать месяцев в году — это удобно и их можно соотнести с ними. К тому же двенадцать всегда считалось сакральным и правильным числом, а тринадцать всегда было несчастливым. В итоге созвездие и исключили из расчётов, хотя в действительности Солнце перемещается по Змееносцу больше трёх недель, заявила она.

Рублева отметила, что все эти разговоры ведутся не первый раз, но заниматься перекраиванием сложившейся системы вряд ли кто-то будет всерьёз. К тому же учёт нового созвездия ничего особо не привнесёт в науку.

-Я не знаю насколько правомочно сейчас вносить эти изменения, по моему мнению, это нецелесообразно, так как это разобьёт традиционные представления. Если сейчас вносить новое созвездие, то разобьётся идея. Ничего в природе от этого не изменится: как Солнце ходило по этим созвездиям, так оно и будет ходить. Суть не меняется. Я думаю, что не приживется тринадцатое созвездие, так как двенадцать более простое число для понимания человека: двенадцать месяцев, циферблат с двенадцатью часами. Так что, скорее всего, эту тему поднимем, подискутируем и на этом всё закончится. И всё, что говорят про земную ось — за прошедшие три тысячи лет положение звёзд на небе изменилось несущественно: как видели греки, римляне и шумеры фигуры созвездий, так и мы сегодня их видим, - добавила специалист.

Отдельно эксперт отметила, что не стоит путать созвездия со знаками зодиака. Хотя они и имеют одинаковые названия и их соотносят между собой, тем не менее между двумя понятиями есть важная разница, так как созвездия относятся к астрономической сфере, а знаки зодиака к астрологической.

-Есть созвездия зодиака, а есть знаки. Созвездия занимают определённую территорию, есть очень маленькие, а есть огромные. Но чтобы можно было посчитать гороскопы, их поделили на двенадцать штук по 30 градусов дуги. То есть Солнце может быть в другом созвездии, но оставаться в том же знаке, потому что у них разные, так сказать, территории. Одно созвездие настолько протяжённое, что Солнце в нём месяц держится, а в другом две недели. Так что все эти числа относительны, - заключила она.

Астролог-ректор Русской астрологической школы, кандидат биологических наук Михаил Бородачев также рассказал Metro, почему наличие Змееносца не имеет никакого значения для зодиакального круга и почему его никогда не будут считать полноценным знаком зодиака.

-Речь идёт о так называемом зодиакальном секторе Змееносца. Это созвездие на небе, которое считают тринадцатым знаком зодиака. Но если говорить про астрологию, то она рассматривает не созвездия, а двенадцать равновеликих секторов, окружающих нашу планету. Это кольцо как бы не имеет отношения к звёздам, просто в день зимнего солнцестояния они ориентированы на созвездия. Это силовые поля вокруг Земли. Любая планета вокруг себя организует двенадцатеричную структуру и это естественное проявление энергии в космосе. Поэтому тринадцать там никак не получается, это чисто умозрительное добавление, так как астрология занимается не созвездиями. Так что как было двенадцать этих секторов, так они и остаются, их не может быть пять, десять или тринадцать, - пояснил Бородачев.

При этом астролог отметил, что хоть полноценным знаком зодиака Змееносец не является, его всё же учитывают при составлении гороскопов.

-Змееносец служит лишь для дополнительной информации. С ним связана повышенная энергетика, которая может служить как во благо, так и во зло. Тринадцатый знак зодиака — его не было и не будет в астрологической системе, но его можно рассматривать как дополнительный источник космической энергии, связанный с солнечно-земными связями, - заявил он.