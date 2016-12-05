Американский журнал Time опубликовал итоги голосования читателей за почётное звание "Человек года". Лучшим стал премьер-министр Индии Нарендра Моди – за него проголосовали 18% читателей еженедельника.

Отмечается, что индийский политик обогнал президента США Барака Обаму, избранного президента Дональда Трампа и главу WikiLeaks Джулиана Ассанжа – за них проголосовали по 7% опрошенных.

Среди лидеров голосования также оказались бывшая первая леди США Хиллари Клинтон (4%) и основатель Facebook Марк Цукерберг (2%)

Стоит заметить, что данный рейтинг составлен по результатам голосования читателей журнала. Рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Time будет опубликован 7 декабря 2016 года. В этот раз лучших из лучших выберут редакторы журнала.

Что касается сегодняшнего рейтинга, он, как считают аналитики, показывает, как " в этот момент выглядит мир". При этом заметим, что результаты опроса в США сильно отличаются от других стран.

Напомним, что каждый год редакторы журнала Time выбирают "Человека года". Мнения читателей и редакторов ещё ни разу не совпали.