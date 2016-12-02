Налоговая дала Москве ещё пять месяцев

Пришёл срок, до которого следовало оплатить налог на имущество. Но тем, кто не успел, отчаиваться пока рано

Московские налогоплательщики получат пять дополнительных месяцев для уплаты имущественного налога без пени. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина. Мэрия подготовила законопроект, который переносит дату старта начисления пени с 1 декабря этого года на 1 мая 2017-го. Его принятие планируется на первую половину декабря. Департамент экономической политики и развития столицы объяснил, что необходимость отдалить этот момент появилась из-за того, что москвичи не успели разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога.

– Хотели бы ещё раз подчеркнуть, что переносится не срок уплаты налога на имущество граждан, а исчисление пеней по данному налогу, что не освобождает от самой уплаты налога, – сказали Metro в ведомстве. – Продление срока исчисления пеней до 1 мая 2017 года – это дополнительная поддержка для москвичей, помощь в адаптации к новым правилам. Жителям даётся ещё 5 месяцев, чтобы решить все вопросы, которые у них могли возникнуть по новым правилам исчисления налога на имущество, уточнить объекты налогообложения, получить уведомление, если оно до сих пор не было доставлено. При этом лучше уплатить налог, заявленный в уведомлении, которое пришло от УФНС России по г. Москве, даже если в исчисленной сумме есть неточности, а потом заявить на налоговый вычет.

Напомним, в этом году начался переход к новой системе налогообложения, при которой сумма вычисляется исходя из кадастровой стоимости жилья, приближенной к рыночной.

– Новый порядок налого-

обложения более справедлив – теперь размер налога для собственника зависит от того, сколько недвижимость действительно стоит, – уточнили в пресс-службе департамента. – Налоговая нагрузка смещается с окраин на дорогие активы в центре.

Окончательно на новую систему Москва перейдёт к 2020 году.