Вейперов собираются приравнять в к обычным курильщикам. Минздрав планирует это сделать уже в новой антитабачной концепции. Если проект будет одобрен, под ограничение на распространение в равной степени попадут и обычные сигареты, и электронные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, до конца этого года планируется обсуждение проекта концепции.

Представитель министерства Олег Салагай подчеркнул, что пока не решено, будет ли принят отдельный закон - "Об электронных сигаретах" - или же будут внесены изменения в уже действующий нормативный акт от 2013 года.

На международном уровне на данный момент нет однозначного мнения насчет вреда от электронных сигарет и об их эффективности при отказе от курения.

По словам спецпредставителя ВОЗ в РФ Гайка Никогосяна, в некоторых развивающихся странах введен полный запрет на курение любых сигарет, так как там считается, что "вейпы" могут привести к эпидемии вредной привычки.