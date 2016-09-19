Хакеры из группировки Fancy Bears выложили на своем сайте четвертую часть документов, полученных в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В них фигурируют испанский теннисист Рафаэль Надаль, венгерский пловец Ласло Чех и британский легкоатлет Мо Фара, сообщает агентство Р-Спорт.

Как следует из публикации, WADA в 2009 и 2012 годах выдавало разрешение на использование запрещенных препаратов Надалю, в 2008 и 2014 годах — Фара, а в 2011 году дало разрешение Чеху сроком на четыре года.

Из документов следует, что 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" и двукратный олимпийский чемпион Надаль в 2009 году употреблял бетаметазон. Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара, согласно приведенным данным, в 2008 году употреблял триамциналон. Шестикратный призер Олимпийских игр Ласло Чех в 2015 году использовал формотерол. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".