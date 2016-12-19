С точки зрения президента Украины Петра Порошенко, национализация "Приватбанка"-2016 была безальтернативной.

Сейчас многие пользователи соцсетей пытаются узнать: "Национализация "Приватбанка", что это?" Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал национализацию крупнейшего частного банка страны. Он указал на то, что альтернатива национализации была бы безответственной.

Решение о полной национализации "Приватбанка" было принято властями Украины в связи с тем, что его владельцы и руководители не справились с накопившимися внутренними проблемами, которые превратились в угрозу для всей банковской системы страны, заявил президент Украины Петр Порошенко, передаёт РБК.

"Альтернатива выглядела бы безответственной, потому что она означала закрыть глаза, спрятать голову в песок и ждать, пока банк рухнет", — говорится в официальном заявлении главы государства.

Порошенко подчеркнул, что от состояния Приватбанка так или иначе зависит благополучие примерно половины взрослого населения Украины и более чем 50% зарегистрированных в стране компаний.

Он также указал на серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг Приватбанка «ключевых финансовых партнеров» Украины — Международного валютного фонда, Всемирного банка и так далее.