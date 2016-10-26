На "Зенит-Арене", по сообщению очевидцев, в одном из секторов во время работ по запуску отопления начался потоп. Один из сотрудников стадиона на Крестовском, участвовавший непосредственно в работах, рассказал Metro о случившемся.

- Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начачинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой - как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку.

Работники магистраль нашли, обрезали ее, чтобы подключить к ней радиаторы.

- Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило.

На момент 15:00 работы неполадки устранили. Очевидцы сообщают, что работы по подключению отопления проходят в очень напряженном темпе.

Ранее, 24 октября, тестировали работу выкатного поля. Оно забуксовало уже в конце процедуры, а попытка "раскачать" и закатить его дальше пока не увенчалась успехом. Это связано с неровностями, которые обнаружились в конце чаши стадиона.

Пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк в разговоре с репортёром Metro рассказала о том, что во время технического прогона компания столкнулась с невыявленными ранее трудностями.

– Надо понимать, что технический прогон – первый в истории этого поля. До этого оно ни разу не заезжало целиком в чашу. На его пути могут возникать препятствия, где-то может скакать программное обеспечение. Технический прогон существует для того, чтобы это все наладить. Говорить о том, что всё проходит хорошо и без эксцессов – неверно. Понятно, что во время технического прогона мы сталкиваемся с невыявленными ранее трудностями. Все это налаживается уже в процессе.