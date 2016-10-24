Пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк в разговоре с репортёром Metro рассказала о том, что во время технического прогона компания столкнулась с невыявленными ранее трудностями.

– Надо понимать, что технический прогон – первый в истории этого поля. До этого оно ни разу не заезжало целиком в чашу. На его пути могут возникать припятствия, где-то может скакать программное обеспечение. Технический прогон существует для того, чтобы это все наладить. Говорить о том, что всё проходит хорошо и без эксцессов – неверно. Понятно, что во время технического прогона мы сталкиваемся с невыявленными ранее трудностями. Все это налаживается уже в процессе.

Кроме того, в "Метрострое" отметили, что выкатное поле задвигать в чащу стадиона могут ещё около часа, а в данный момент идут необходимые работы по налаживанию данного процесса.

По информации "Фонтанки", поле забуксовало уже в конце процедуры, а попытка "раскачать" и закатить его дальше пока не увенчалась успехом. Это связано с неровностями, которые обнаружились в конце чаши стадиона. Как рассказали "Фонтанке" строители, сейчас их будут устранять, и все настроены закатить сегодня поле на стадион до конца.