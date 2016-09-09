Утром 9 сентября произошел небольшой технологический сбой в движении поездов по "зеленой ветке" метрополитена Петербурга. Первыми о случившемся рассказали сами пассажиры подземки. По словам петербуржцев, на станции поезда приходили с задержками и поэтому скапливались огромные толпы.

"На станцию метро "Гостиный двор", в сторону "Приморской", поезда приходят с увеличенным интервалом! Соответственно скопилось очень много людей!", - рассказали в блогах горожане.

В Сети появились и фото, где видно, что на платформе станции в метро стоит большое количество народа. На давку перед эскалаторами пожаловались также пассажиры на «Василеостровской» и «Гостином дворе».

По уточненным данным, сбой в метро Петербурга случился около 9 часов утра. Спустя несколько минут ситуация нормализовалась и поезда пошли в рабочем режиме.

"А все из-за того, что у одного состава на "Маяковской" перестала дверь закрываться в последнем вагоне и попросили всех выйти. Всего-то!", - сообщают пассажиры подземки.