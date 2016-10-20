На ВДНХ открылась выставка мастеров похоронного дела «Некрополь-2016». В этом году из-за санкций количество зарубежных участников было небольшим и, например, полюбившийся интернет-пользователям африканский гробовщик, предпочитающий использовать для своих работ формы животных и рыб, не приехал. Но и отечественных специалистов фантазия не подвела.

Участники выставки привезли необычные вещи, чтобы продемонстрировать своё мастерство, но едва ли кто-то решится использовать их на настоящих похоронах.

– Для поминок, конечно, такие угощения не подойдут, это будет неуместно, – рассказала Metro представительница «Студии камня» Мария, крутя в руках кекс с гробом.

– Хотя последнее время стали появляться более оптимистичные церемонии, например, иногда ставят любимую музыку покойного.

К выбору надгробия тоже подходят с душой: дальнобойщикам рисуют, музыкантам выпиливают надгробие в виде гитары. Чтобы не упасть в грязь лицом, некоторые заказывают камни для себя заранее. Кто-то оставляет свои памятники на хранение, а кто-то забирает их домой.

– Правда, один раз мужчина заказал плиту себе и на следующий день умер... – сказал замдиректора компании Михаил.

То же и с гробами.

– В принципе, если клиент пожелает, можно сделать гроб любой формы, – сказал Александр, сотрудник фирмы, создавшей гроб Тутанхамона. – Но пока в моей практике таких необычных заказов не было. Все предпочитают классику.

Приятного аппетита. Кексики смерти

На стенде челябинской «Студии камня», которая занимается производством надгробных плит, посетителей ждал сюрприз – кексы с могильными камнями и торт с семейным захоронением.

В подарок. От смерти к жизни

Начав с надгробий, фирма «Камдэн» стала производить из тех же материалов подарочную продукцию вроде гранитных шахмат и каменных бит.

Как Царь. Для большого фараона

В глубине павильона притаился саркофаг фараона. Настоящий гроб, созданный из дерева, представили гробовщики компании «Акрополь Сервис». Модель «Тутанхамон», обитая льном изнутри, стоит миллион рублей, и надежда, что покупатель найдётся, у создателей была небольшой. Привезли гробовщики и более бюджетный вариант для оригиналов – «Звездолёт», гроб с острыми углами, выкрашенный тёмно-синей краской с блёстками.

Memento Mori. Смерть как вдохновение

Кроме похоронных товаров на выставке оказались и куклы Ольги Еремьяновой. «Эти куклы не для похорон, а для коллекционеров, – сказала она Metro. – Я не спрашиваю обычно у клиентов, для чего они им. Но один раз не стала продавать куклу. Девочка сказала: «Мне кажется, что если я куплю её, то попаду в аварию». Это уже ненормально как-то».