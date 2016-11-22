На Васильевском острове в Петербурге днем 22 ноября загорелся эвакуатор. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, ЧП произошло на пересечении 28-ой линии Васильевского острова и площади Собчака. В момент возгорания на борту эвакуатора находился автомобиль, предположительно марки "Мерседес".

Свидетели уточнили, что из-за загоревшегося эвакуатора могли пострадать рядом стоящие машины. Однако возгорание было вовремя локализовано.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Очевидцы утверждают, что при пожаре выгорела только кабина эвакуатора. Находившийся на его борту автомобиль не получил серьезных повреждений.

Сведения у пострадавших уточняются.

Сумма ущерба и обстоятельства произошедшего устанавливаются.