Заявление о краже судна поступило в полицию накануне днём от 37-летнего жителя Петербурга, сообщает АН "Оперативное прикрытие" 28 сентября. По данным заявителя, в период с 13.00 26 сентября до 13:49 вторника, 27 сентября, неизвестный злоумышленник с территории яхт-клуба "Центра маломерного флота Санкт-Петербурга" на Наличной улице похитил катер "Корвет-850".

Стоимость катера, по словам заявителя, составляет 800 000 рублей. "Корвет" 2014 года выпуска не был оборудован сигнализацией, не застрахован, сообщил владелец. Полиция проводит проверку по факту поступившего заявления.

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