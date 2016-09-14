Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков стал фигурантов уголовного дела, об этом заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, сообщает новостной портал 112.ua. При этом глава ведомства не стал уточнять, по какой именно статье проходит министр..

"Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от господина Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые. Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус", - цитирует слова Луценко новостной портал.

Отметим, что Арсен Аваков уже давно находится в конфликте с различными чиновниками и целыми ведомствами. Как сообщают "Ведомости", в частности, с Шабуном у него не сложились отношения из-за того, что Аваков якобы не сообщил о конфликте интересов в расследовании МВД относительно депутата Игоря Котвицкого, которого подозревают в выводе в офшор $40 млн. Примечательно, что при этом вокруг Центра противодействия коррупции, чьим главой является Шабунин, также до сих пор ведется уголовное разбирательство по факту розыска американского гранта, выделенного на реформы.

Не лучшие взаимоотношения у Авакова и с рядом депутатов Верховной рады, не так давно глава "Партии простых людей" Сергей Каплин пытался зарегистрировать закон об отставке главы МВД в связи с тем, что тот не справляется со своими обязанностями.