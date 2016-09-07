С 20 сентября на станции «Удельная» Московско-Петроградской линии по плану начнётся капитальный ремонт эскалатора. Работы пройдут без ограничений на вход или выход для пассажиров. Завершится ремонт 21 октября, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена 7 сентября.

Как отметили в пресс-службе подземки, в период с 2012 года на станциях капитальный ремонт прошли 104 эскалатора, что позволило значительно повысить уровень безопасности пассажиров и надежности работы оборудования.

За этот же период капитальный ремонт и замена водоотводящих зонтов наклонного хода с закрытием станций проведен на шести транспортных узлах метрополитена – станциях «Невский проспект - 2», «Лиговский проспект», «Петроградская», «Пушкинская», «Василеостровская» и «Выборгская».

Комплексный капитальный ремонт станционных комплексов без закрытия завершен на 16 станциях.