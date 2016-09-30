В Петербурге на территории Ленэкспо 29 сентября проходили масштабные учения ГУ МЧС России и других экстренных служб города. По легенде учений на остановке общественного транспорта произошло столкновение маршрутки и легкового автомобиля.

От сильного удара водитель маршрутки потерял сознание, двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли выбраться из салона. В легковом автомобиле тоже были травмированные.

В это время еще одно авто, которое ехало по дороге, попыталось перестроиться, но водитель не справился с управлением и машина врезалась в легковушку. Начался пожар.

О страшных событиях в МЧС сообщили очевидцы. На помощь людям бросились прохожие.

К месту условной аварии прибыли пожарно-спасательные подразделения, медики и патрули ГИБДД. Спасатели вырезали заблокированных пассажиров легковушки, медики оказывали первую помощь пострадавшим. На место аварии прибыл вертолет. Тут же работали психологи. Но это был еще не конец…

Легковой автомобиль, пытаясь объехать место аварии, неожиданно срывается с набережной в воду. От удара об ограждение машина еще и загорается.

На помощь водителю и его пассажиру поспешили катера ГИМС и ПСС. Спасатели достали людей и подняли их на борт. Для сбора разлитых нефтепродуктов и установки боновых заграждений на место происшествия прибыл специальный катер ГУП «Пиларн».

Роли участников событий исполнили статисты - инструкторы и ученики Центра обучения оказанию первой помощи «First Aid» и «Санкт-Петербургского учебного центра медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности».

Театральный грим, имитирующий различные травмы условно пострадавших участников ДТП, был выполнено настолько профессионально, что не оставил равнодушным ни одного очевидца учений.

Всего в учениях приняли участие около 30 единиц техники и более ста человек личного состава.

Подводя итоги тренировки, начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу А. Г. Аникин отметил: «Каждый раз мы показываем новые элементы, вот и сейчас постарались воспроизвести реальную ситуацию с дорожным движением. Мы показали те моменты, когда во время ДТП машины проезжают мимо, и не оказывают нужную помощь пострадавшим. На примере этих учений мы показали взаимодействие всех сил и средств города. А также то, что очень важно укладываться в золотой час. Действия спасателей были профессиональны, учения прошли на отлично.

В ближайшее время спасатели намерены провести учения на ЗСД.