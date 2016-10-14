В этом году свои постановки представили участники из шести стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Белоруссии и России. За две недели было показано 18 спектаклей, которые в общей сложности посмотрели 8 тыс. 800 человек.

14 октября объявили призёров 2016 года.

Приз зрительских симпатий получили два спектакля: «Тихий Дон» Ростовского академического театра драмы имени Горького и «Гроза» режиссёра Андрея Могучего (Большой драматический театр имени Товстоногова).

– К сожалению, мой любимый фестиваль совпал с гастролями, поэтому я не видел ни одного спектакля, – сказал худрук БДТ Андрей Могучий. – Но счастлив, что наша «Гроза» стала его участником, и зрители оценили работу.

Приз прессы имени Леонида Попова достался двум работам – спектаклям «Антигона» (Латвийский национальный театр) и «Оборотень» (эстонский театр R. A. A. M.).

Все участники разъехались по домам, а театр начал готовиться к новому фестивалю.