Коммунальная авария в Калининском районе города произошла 15 ноября около полудня. Из-за прорыва трубы с холодной водой была залита часть парковочного "кармана" напротив дома 70 по Светлановскому проспекту.

- Прорвало трубу, если будут морозы, то никто оттуда не уедет до оттепели, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербурга". - Ограждение "Водоканала" стоит, рабочих нет, но из трубы по-прежнему бьёт фонтан. По возможности, убираем машины, господа! Фото не отражает всего масштаба.

Эти кадры были размещены в соцсети около полудня. К 14.00, по данным пресс-службы Водоканала, прорыв трубы был устранён. На водоснабжении абонентов это не отразилось.