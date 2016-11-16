Водителя иномарки едва не застрелил пассажир, который находился на переднем сиденье. Конфликт произошел около 17 часов 15 ноября. Мужчины были между собой не знакомы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу.

Нетрезвый пассажир молча достал пистолет, зарядил его и начал угрожать водителю. Злоумышленник угрожал убийством и направил пистолет к голове пострадавшего. Тот оттолкнул руку с пистолетом, и в этот момент произошел выстрел. Пуля попала в лобовое стекло.

Водитель выбежал из автомобиля и спрятался за него. Причины конфликта сотрудники полиции не уточняют.

Водитель иномарки, 39-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, проживающий в Петербурге, обратился в полицию в тот же вечер.

На Садовой, 28, уже через полчаса после случившегося, задержали 35-летнего неработающего петербуржца по подозрению в совершении данного преступления. На месте у него изъяли три полуторалитровые бутылки, предмет, похожий на пистолет, и гильзу. При себе задержанный имел разрешение на хранение и ношение оружия.

Теперь полиция выясняет все обстоятельства дела.