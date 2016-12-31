Два мощных взрыва прогремели сегодня на рынке в центре Багдада (столица Ирака). Об этом в субботу сообщает AP.

По данным агентства, в результате случившегося погибли 25 человек, ещё 44 - получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что взрывы совершили террористы-смертники.

По информации Kurdistan 24, когда прогремел первый взрыв, люди бросились на помощь пострадавшим, тогда второй смертник привёл в действие взрывное устройство и раздался ещё один взрыв.

Между тем, Reuters пишет лишь об одном смертнике, который взорвал себя на рынке. Второе взрывное устройство было заложено ранее у магазина автозапчастей, его привели в действие дистанционно.

На момент написания статьи ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Однако стоит заметить, что большинство терактов на территории Багдада, направленных против гражданских лиц, организует запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».