На центральном участке Западного скоростного диаметра водители встали в пробках, сообщают очевидцы в соцсетях.

В основном заторы образовались на пунктах оплаты. Так ещё днём 4 декабря пробки образовались перед заездом на ЗСД с Богатырского проспекта и перед съездом на него.

Многие пользователи винят в пробках на ЗСД автомобилистов, которые решили оплатить проезд наличными или банковской картой.

- Закупайте транспондеры и не будете стоять в пробке, - призывают в соцсетях.

Напомним, транспондер – это электронное устройство для автоматической оплаты, которое закрепляется на лобовом стекле.

В соцсетях утверждают, что с наступлением будней ситуация только ухудшится.

Как сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на отдел по связям с общественностью "Магистрали Северной столицы", пробки на ЗСД были ожидаемы. Специалисты связывают их с привыканием водителей к новой трассе.

Кроме того, в "Магистрали Северной столицы" подчеркнули, что электронный способ оплаты увеличивает пропускную способность в восемь раз. Сейчас транспондерами пользуются 60% водителей. В компании спрогнозировали устранение пробок на участке после завершения адаптационного периода.

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